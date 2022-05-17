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Европа решила закачивать газ рекордными темпами

Компания GIE сообщила о рекордных темпах закачки газа в европейские ПХГ в мае

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже превысил 40 процентов (половина от целевого показателя заполненности к 1 октября). Закачка в мае идет рекордными для этого месяца темпами за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Gas Infrastructure Europe (GIE).

В европейских ПХГ на 15 мая находится около 42,66 миллиарда кубометров газа. Ранее Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80 процентов к 1 октября, а к 1 ноября — в 90 процентов. Объем заполнения ПХГ в регионе с начала мая был 7,8 миллиарда кубометров. Это на 70 процентов больше закачки в прошлом году за этот же период и на 19 процентов выше предыдущего майского рекорда 2018 года.

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Активнее всего заполнять газом свои хранилища решили Португалия и Польша (уровень запасов 89,31 и 87,88 процента соответственно). ПХГ Германии наполнены на 41,46 процента, Франции — на 42,24 процента, Италии — на 44,22 процента, Венгрии — на 25,13 процента.

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы третий месяц подряд идут быстрыми темпами. В апреле они стали рекордными для этого месяца, достигнув 10,65 миллиарда кубометров.

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Платон Щукин
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