Власти Дании выдали разрешение альтернативе «Северного потока-2»

Власти Дании выдали разрешение на строительство идущего в Польшу газопровода Baltic Pipe, который в Варшаве рассматривали как альтернативу «Северному потоку-2», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение польской газотранспортной компании GAZ-SISTEM.

Летом 2021 года было отозвано прежнее разрешение, что обосновывалось экологическими соображениями, и теперь датский экологический регулятор предоставил новое.

«Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнеру GAZ-SISTEM — возобновить строительство», — говорится в сообщении.

Как сообщают в GAZ-SISTEM, теперь немедленно начнутся работы на 40-километровом трубопроводе в восточной Ютландии и на 38-километровом маршруте в западной части Фюн. Утверждается, что разрешение дано при условии соблюдения определенных требований, направленных на защиту окружающей среды.

На полную мощность Baltic Pipe должен выйти с начала будущего года, речь идет о поставках из Норвегии объемом в 10 миллиардов кубометров. Меморандум о строительстве Польша и Дания подписали несколько лет назад. Запущен трубопровод должен быть ориентировочно осенью, он оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро.

Российский «Северный поток-2», который должен был обеспечивать импорт газа в Германию, столкнулся с проблемами на фоне геополитической напряженности. Его сертификация была приостановлена, а оператор столкнулся с санкциями и задумывается о банкротстве.