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Финляндия собралась разместить 64 истребителя рядом с российской границей

Финляндия планирует разместить 64 истребителя F-35 в 150 километрах от российской границы

Фото: Wikimedia Commons

Финляндия собирается разместить 64 истребителя F-35 в 150 километрах от российской границы. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает портал Avia.pro.

По сведениям издания, финское минобороны планирует расположить боевые самолеты в городе Рованиеми. Утверждается, что такое решение на фоне подготовки Финляндии к вступлению в НАТО будет свидетельствовать о конфронтации с Россией.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам главы правительства, это решение является историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавил глава государства.

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Елизавета Новикова
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