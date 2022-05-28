Володин возложил ответственность за «новый голодомор» на Байдена и Зеленского

Володин заявил, что Байден и Зеленский войдут в историю благодаря устроенному голодомору

Вывозить зерновые запасы с территории Украины ни в коем случае нельзя, сначала необходимо оценить продовольственный баланс страны после осеннего урожая. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Речь идет о заявлениях украинского руководства о блокаде маршрутов по вызову зерна на территорию Европы. Власти западных стран утверждают, что нехватка украинской пшеницы на мировом рынке может привести к голоду в наиболее бедных регионах. Володин согласился с этим утверждением, но возложил ответственность за происходящее на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Он пояснил, что зерновой кризис сложился в первую очередь из-за новых санкций против России и Белоруссии. «Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. (...) Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — заявил спикер.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи, назначенный в мае командующим силами НАТО в Европе, заявил, что ситуация с коммерческими судами с зерном, застрявшими на Украине, возможно, потребует военного вмешательства США. По его словам, это «может стать необходимым для того, чтобы предотвратить дестабилизацию мировых рынков».