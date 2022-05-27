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В США допустили военное вмешательство из-за застрявшего на Украине зерна

Американский генерал Каволи допустил военное вмешательство США из-за украинского зерна
Кристофер Каволи

Кристофер Каволи. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Ситуация с коммерческими судами с зерном, застрявшими на Украине, возможно потребует военного вмешательства США, заявил американский генерал Кристофер Каволи, назначенный в мае командующим силами НАТО в Европе, пишет The Washington Post.

По его словам, это «может стать необходимым для того, чтобы предотвратить дестабилизацию мировых рынков». Во время выступления перед членами сенатского комитета по вооруженным силам Каволи уточнил, что от нехватки продовольствия выиграют группировки, такие как «Исламское государство», «Харакат аш-Шабаб», «Боко харам» (признаны террористическими и запрещены в России).

«Эти группы питаются слабым управлением, отсутствием продовольственной безопасности, коррупцией и бедностью, а в последние годы неплохо себя чувствую в Африке. Нехватка продовольствия только усугубит ситуацию», — объяснил он.

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Каволи допустил, что в какой-то момент американские военные могут «подключиться к попыткам возобновить экспорт с Украины». При этом он не уточнил, будет ли рекомендовать такой подход к решению вопроса.

Кремль категорически отвергает обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций.

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Марина Совина
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