Путин и Драги созвонились и обсудили ситуацию на Украине

Президент России Путин и премьер Италии Драги обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о работе по восстановлению, проводимой в Донбассе, в ходе телефонного разговора с итальянским премьером Марио Драги. Политики также обсудили ситуацию на Украине в целом, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также рассказал итальянскому политику о том, как российские войска обеспечивают безопасность судоходства, «включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона».

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций. По мнению российского политика, он усугубился в том числе из-за антироссийских мер, поэтому Россия будет готова помочь с поставками зерна только после ослабления рестрикций.

Кроме того,