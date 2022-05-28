Потративший состояние на внешность звезды BTS мужчина стал женщиной

Британец Оли Ландон с внешностью звезды BTS Чимина стал женщиной

Британец Оли Ландон, потративший более 75 тысяч фунтов стерлингов (свыше 10 миллионов рублей) на внешность звездного певца Чимина из корейской группы BTS, стал женщиной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно материалу, 31-летний Ландон (Oli London) сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина. «Последние восемь лет я боролась с проблемами идентичности и всегда не понимала, кто я такая. Наконец-то я почувствовала, что стала тем, кем я была рождена быть», — рассказала она.

В интервью порталу Ландон призналась, что сделала более 30 пластических операций. По ее словам, она пять раз корректировала форму носа, изменила форму век, сделала подтяжку лица посредством инъекций ботокса и подвергалась хирургическому вмешательству на голосовые связки.

Кроме того, женщина пояснила, что она стала чувствовать себя счастливее после упомянутых операций. «Все эти процедуры помогли мне выглядеть более женственной девушкой. Я начала носить женские парики и одеваться как женщина. Носить платья и юбки. Я никогда не чувствовала себя красивее и увереннее», — поделилась своими впечатлениями Ландон.

В 2019 году Ландон рассказывал, что полюбил BTS еще в 2013 году, когда жил в Южной Корее. «Мне хочется, чтобы вся моя жизнь вертелась вокруг K-pop, — поделился он. — Хочу выглядеть, как Чимин, потому что для меня он само совершенство. Форма его челюсти, его губы, его голос».