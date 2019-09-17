Любитель пластики потратил состояние на внешность звезды K-pop

Британец потратил около 125 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей), чтобы стать похожим на Чимина из корейского бойбэнда BTS. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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29-летний Оли Ландон (Oli London) полюбил BTS еще в 2013 году, когда жил в Южной Корее. «Мне хочется, чтобы вся моя жизнь вертелась вокруг K-pop, — говорит он. — Хочу выглядеть, как Чимин, потому что для меня он само совершенство. Форма его челюсти, его губы, его голос, все».

За пять лет Ландон пережил свыше 15 пластических операций. К октябрю 2018 года его расходы на изменение внешности составили 75 тысяч фунтов стерлингов. В июне он вернулся в Сеул и потратил еще 50 тысяч на ринопластику, коррекцию крыльев носа, формы скул и подбородка, а также пластику нижней челюсти.

Фото опубликовано @londonoli

«Раньше настоящий Оли был почти полностью "под панцирем", — говорит Ландон. — Мне не нравилось, как я выгляжу, а теперь, сами видите, улыбаюсь. И после операций улыбка будет еще шире, вот только отек спадет».

В феврале сообщалось, что жительница американского штата Техас сделала липосакцию и изменила форму носа ради того, чтобы внешне походить на герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Осуществление задумки обошлось ей в 19 тысяч фунтов стерлингов (1,54 миллиона рублей).

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