Кадыров пригрозил Польше исчезновением

Кадыров заявил, что Польша появилась благодаря СССР и пригрозил ей исчезновением

Польша рискует стать былью также быстро как стала страной, «если не перестанет тявкать». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, сообщения западных СМИ о провальных пытках российских войск взять Донбасс являются ложными, и «на деле обстановка прямо противоположная». «Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», — пригрозил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что российская военная операция — «благородная миссия, которая положит конец нечисти». «Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления (национализма — прим. «Ленты.ру»). Это лишь вопрос времени», — заключил он.

Ранее Кадыров пообещал польскому руководству показать, «на что способна» страна в случае соответствующих указаний от российских властей. Он призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией. По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет».