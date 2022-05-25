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Кадыров пообещал Польше за шесть секунд показать способности России

Глава Чечни Кадыров пообещал Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообщещал польскому руководству показать, «на что способна» страна в случае соответствующих указаний от российских властей. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны», — сказал он.

Глава республики также призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией. По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил покупателям российской нефти платить пошлину, чтобы не получать преимущество по сравнению с остальными членами ЕС. По его словам, речь идет о таких странах, как Венгрия, Чехия, Словакия. Они не имеют выходов к морю и доступа к перевалочным базам, а потому добиваются длинных переходных периодов в смене поставщика.

Марина Совина
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