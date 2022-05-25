Кадыров пообещал Польше за шесть секунд показать способности России

Глава Чечни Кадыров пообещал Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообщещал польскому руководству показать, «на что способна» страна в случае соответствующих указаний от российских властей. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны», — сказал он.

Глава республики также призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией. По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил покупателям российской нефти платить пошлину, чтобы не получать преимущество по сравнению с остальными членами ЕС. По его словам, речь идет о таких странах, как Венгрия, Чехия, Словакия. Они не имеют выходов к морю и доступа к перевалочным базам, а потому добиваются длинных переходных периодов в смене поставщика.