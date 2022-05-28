В массовом захоронении украинских военных в Мариуполе нашли 52 человека

Минздрав ДНР заявил о нахождении массового захоронения 52 украинских военных в Мариуполе

Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) уточнило, что в массовом захоронении украинских военнослужащих, найденном в парке Мариуполя, обнаружено 52 человека. Об этом ТАСС сообщил начальник бюро Дмитрий Калашников.

По его утверждению, захоронение рядом со стадионом «Металлург» представляет собой траншею шириной полтора метра и длиной около 50 метров. Тела сложены друг на друга, некоторые захоронены в мешках.

«В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», — пояснил Калашников.

Он добавил, что уже извлечено 14 тел, 28 мая специалисты продолжают их осмотр и подъем.

27 мая стало известно об обнаружении массового захоронения украинских военнослужащих в Мариуполе, погибших в феврале-марте этого года.