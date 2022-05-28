В регионе на западе России отменили масочный режим

Губернатор Ведерников сообщил об отмене масочного режима в Псковской области

В Псковской области отменили масочный режим. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается с начала апреля. Поэтому с сегодняшнего дня в областной противовирусный Указ вносится ряд принципиальных изменений. Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных», — сообщил губернатор.

Вдобавок Ведерников отметил, что в регионе на западе России разрешена работа дискотек и ночных клубов. Кроме того, массовые мероприятия до 100 человек больше не требуют согласования с Роспотребнадзором. «Показатели заболеваемости находятся на достаточно низком уровне, и текущая загрузка системы здравоохранения позволяет уверенно справляться с заболеванием», — заключил он.

Раннее в Иркутской области с 27 мая отменили масочный режим. Но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ношение масок вновь станет обязательным.

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