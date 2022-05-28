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Состояние Ратко Младича в тюрьме Гааги ухудшилось

Сын пожизненно осужденного Младича сообщил об ухудшении здоровья отца в тюрьме в Гааге

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младич, который отбывает пожизненное наказание в тюрьме Гааги, испытывает проблемы со здоровьем. О состоянии здоровья Младича сообщил РИА Новости его сын.

По его данным, в последнее время здоровье генерала заметно ухудшилось. Он нуждается в помощи в повседневных делах и «настолько ослаб, что не в состоянии пройти 30–40 метров пешком». Сын Младича также отметил, что не получает никакой информации о лечении отца в заключении.

«Несколько месяцев назад нам сообщили, что ему провели некую операцию на незлокачественных новообразованиях на коже, и это все, что мы получили. С опозданием узнаем и о том, что зафиксированы проблемы с сердцем, а мы уже годами говорим о том, что они есть. Так что лечение неадекватное, и он больше не может выдержать пребывание там физически», — сообщил родственник экс-главнокомандующего.

22 ноября 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 80-летний генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

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