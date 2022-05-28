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Доктор Мясников назвал главные факторы развития варикоза

Доктор Мясников назвал «мышечный насос» главным помощником в излечении варикоза

Фото: Pixabay

Главными факторами развития варикоза являются курение, избыточный вес и малоподвижная работа. Об этом в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Варикозное расширение вен, как полагает специалист, практически бесполезно лечить таблетками, пиявками и мазями. Лучшим способом предотвратить развитие недуга он назвал использование «мышечного насоса».

«Когда мы ходим, мышцы сокращаются и проталкивают застоявшуюся в венах кровь, которую сердцу не хватает сил протолкнуть», — объяснил Мясников. Он посоветовал страдающим от варикоза больше двигаться и гулять, а также носить компрессионный трикотаж — чулки, гольфы и бинты.

Ранее Мясников перечислил условия для заражения оспой обезьян. Он считает, что это возможно при трехчасовом контакте с больным, который при этом находился не дальше метра от здорового человека.

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Алевтина Запольская
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