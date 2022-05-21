Доктор Мясников назвал условие заражения оспой обезьян

Доктор Мясников заявил, что заражение обезьян возможно при трехчасовом контакте с больным

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал условие заражения оспой обезьян, заявив, что это возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга.

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!)», — пояснил доктор.

По его словам, по сравнению с человеческой оспой этот вирус менее заражен и с намного меньшей смертностью — у людей около десяти процентов. Мясников отметил, что иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, а также грызуны также могут выступать как переносчики.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. По одной из них, вирус попал в среду, где возможна передача контактным путем. Или же передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека.