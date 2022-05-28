Российские НКО получат участки для строительства бесплатно

Президент Путин подписал закон, бесплатно предоставляющий НКО участки для строительства

Российские некоммерческие организации (НКО) смогут бесплатно получать земельные участки в пользование, в том числе для капитального строительства. Соответствующее изменение внесено в Земельный кодекс. Закон подписал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Теперь земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может быть безвозмездно предоставлена НКО для строительства или реконструкции объектов за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета.

ТАСС отмечает, что закон, в числе прочего, необходим для сохранения и развития Соловецкого архипелага, недопущения роста стоимости строительства и реконструкции на нем и, как следствие, увеличения расходов федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы.