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Российские НКО получат участки для строительства бесплатно

Президент Путин подписал закон, бесплатно предоставляющий НКО участки для строительства

Фото: Reuters

Российские некоммерческие организации (НКО) смогут бесплатно получать земельные участки в пользование, в том числе для капитального строительства. Соответствующее изменение внесено в Земельный кодекс. Закон подписал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Теперь земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может быть безвозмездно предоставлена НКО для строительства или реконструкции объектов за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета.

ТАСС отмечает, что закон, в числе прочего, необходим для сохранения и развития Соловецкого архипелага, недопущения роста стоимости строительства и реконструкции на нем и, как следствие, увеличения расходов федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

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Антон Похиляк
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