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Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Путин одобрил закон об исключении предельного возраста для контрактников на службу

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 мая, подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны объяснили отмену возрастного предела для службы по контракту. В частности, замминистра обороны России Николай Панков в Совете Федерации указал, что отмена возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе поможет привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров.

Законопроект об отмене возрастного предела на заключение первого контракта о военной службе был внесен в Госдуму 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Соответствующий закон был принят сразу в трех чтениях нижней палатой парламента 25 мая. Впоследствии его одобрил Совет Федерации.

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Варвара Кошечкина
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