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В Госдуме прокомментировали отмену возрастного предела для службы по контракту

Депутат Красов: отмена возрастного предела для службы по контракту обеспечит рабочие места

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отмена возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе позволит обеспечить дополнительные рабочие места. Так принятый 25 мая законопроект прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, его слова приводит «Газета.Ru».

«Сейчас в военкоматах в Российской Федерации нет отбоя от граждан, настоящих патриотов своего отечества. Но в действующем законодательстве был этот ограничительный возраст — до 40 лет для граждан России и до 30 лет для иностранных граждан», — сказал депутат.

По мнению парламентария, изменение законодательства позволит создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить людей социальной поддержкой, так как на заключивших контракт будут распространяться все социальные гарантии со стороны государства, среди которых жилищное и медицинское обеспечение.

Законопроект об отмене возрастного предела на заключение первого контракта о военной службе был внесен в Госдуму 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.

25 мая закон был принят сразу в трех чтениях нижней палатой парламента 25 мая. Затем в этот же день его одобрил Совет Федерации.

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Никита Абрамов
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