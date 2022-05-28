Российская актриса отказалась делать пластику и предпочла «обезьянье лицо»

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Мельникова отказалась от пластических операций

Российская актриса, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова высказалась по поводу пластических операций. Артистку цитирует Пятый канал.

Актриса призналась, что ее задевают комментарии по поводу ее внешнего вида. Например, ее выводит из себя, когда она замечает на лице отеки или изменения на коже. Однако Мельникова предпочла отказаться от каких-либо пластических операций.

«Пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла», — заявила российская актриса.

Ранее российская телеведущая Екатерина Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты своей молодости и красоты. По словам знаменитости, в первую очередь на ее внешний вид и фигуру влияет питание. «Я питаюсь максимально просто, по системе, которая называется хронопитание», — уточнила она.