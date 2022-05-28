Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская актриса отказалась делать пластику и предпочла «обезьянье лицо»

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Мельникова отказалась от пластических операций

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская актриса, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова высказалась по поводу пластических операций. Артистку цитирует Пятый канал.

Актриса призналась, что ее задевают комментарии по поводу ее внешнего вида. Например, ее выводит из себя, когда она замечает на лице отеки или изменения на коже. Однако Мельникова предпочла отказаться от каких-либо пластических операций.

«Пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла», — заявила российская актриса.

Ранее российская телеведущая Екатерина Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты своей молодости и красоты. По словам знаменитости, в первую очередь на ее внешний вид и фигуру влияет питание. «Я питаюсь максимально просто, по системе, которая называется хронопитание», — уточнила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
Доктор Мясников назвал эффективные способы борьбы с варикозом
Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам
Путин подписал закон о штрафах за принудительную передачу личных данных
В ФИФА выступили с заявлением о российском футболе
Российская актриса отказалась делать пластику и предпочла «обезьянье лицо»
ВС России захватили комплект спутникового интернета Starlink в Красном Лимане
Медведев призвал перестать «миндальничать» и строже наказывать иноагентов
Захарова обвинила США в провоцировании продовольственного кризиса на Украине
«Роскосмос» займется производством комплектующих ПД-8 и ПД-14
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.