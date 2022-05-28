Нарколог предупредил о несовместимости алкоголя и пляжного отдыха

Нарколог Брюн: в жару очень быстро происходит «передозировка» алкогольными напитками

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил о том, что опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в жару на пляже человек расслабляется и перестает критически оценивать количество выпитого спиртного. Эксперт объяснил, что в таком случае очень быстро происходит «передозировка» алкогольными напитками, после чего бывают патологические формы опьянения или острые расстройства, прежде всего, в сердечно-сосудистой системе. Также частой патологией являются панкреонекрозы или острые панкреатиты, добавил он.

Помимо этого, нарколог объяснил, что сама по себе жара меняет вегетативную систему организма, срабатывают защитные механизмы. Он сравнил данную ситуацию с баней, в которой не рекомендуется пить спиртное. Брюн подчеркнул, что в жару крепкий алкоголь наносит организму человека двойной или даже тройной вред.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила некоторые группы людей, которым стоит воздержаться от употребления вина, так как этот напиток может представлять опасность для них. Прежде всего она попросила не пить вино людей, страдающих заболеваниями нервной системы. «Особенно людям, которые находятся в состоянии после инсульта, страдают болезнью Паркинсона, Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и так далее — все, что связано с нарушениями состояния головного мозга. Конечно, им не стоит пить, так как вино воздействует на головной мозг достаточно серьезно», — объяснила эксперт.

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