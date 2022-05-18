Врач объяснила опасность вина для некоторых групп людей

Диетолог Соломатина: вино нельзя пить после инсульта, людям с деменцией и эпилепсией

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила некоторые группы людей, которым стоит воздержаться от употребления вина, так как этот напиток может представлять опасность для них. Ее слова приводит издание «Москва 24».

Прежде всего она попросила не пить вино людей, страдающих заболеваниями нервной системы. «Особенно людям, которые находятся в состоянии после инсульта, страдают болезнью Паркинсона, Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и так далее — все, что связано с нарушениями состояния головного мозга. Конечно, им не стоит пить, так как вино воздействует на головной мозг достаточно серьезно», — объяснила эксперт.

Вино нельзя пить и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поскольку в нем содержится много органических кислот, которые могут неблагоприятно повлиять на слизистую ЖКТ, добавила Соломатина.

Кроме того, врач не рекомендовала вино людям с проблемами с давлением. «Кому-то алкоголь может сначала повысить давление, а потом его сильно понизить. Людям, страдающим повышенным или пониженным давлением, тоже опасно пить вино», — объяснила она, добавив, что алкоголь не следует пить детям, беременным и кормящим женщинам.

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