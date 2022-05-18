Россиянам назвали нормализующие давление доступные продукты

Диетолог Федорова рекомендовала есть гранаты для профилактики болезней сердца и сосудов

Диетолог Марина Федорова сказала, что вероятность развития болезней сердца и сосудов можно снизить при помощи коррекции питания. В беседе с изданием Solenka.Info врач назвала россиянам доступные продукты, помогающие в профилактике этих недугов.

Специалист рекомендовала регулярно есть гранаты, так как они помогают снизить уровень холестерина и улучшают липидный профиль и реологические свойства крови. Также она посоветовала включить в рацион помидоры, богатые необходимыми для здоровья сердца магнием и ликопином. Помимо этого, Федорова призвала покупать яблоки, в которых много пектина, нормализующего уровень холестерина и снижающего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди остальных продуктов, которые диетолог назвала самыми полезными для здоровья сердца и сосудов, значатся овсянка, богатые ненасыщенными жирными кислотами омега-3 сорта рыбы, свежевыжатый апельсиновый сок и чеснок. Все они, подчеркивает врач, способствуют нормализации артериального давления.

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