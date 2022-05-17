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Российский косметолог раскрыла способы остановить облысение после зимы

Косметолог Зайнаб Мирзоева назвала мезотерапию способом остановить облысение после зимы

Фото: Scandinavian Biolabs / Unsplash

Российский врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла способы остановить облысение после зимы. Комментарий эксперта приводит издание «Аргументы и факты».

Специалистка отметила, что чрезмерное выпадение прядей в весенний период объясняется нехваткой витаминов в организме. При этом, чтобы восполнить их недостаток и оздоровить локоны, она посоветовала пройти курс мезотерапии, при котором полезные вещества путем инъекций вводятся в подкожный слой головы.

«Препарат, который используют для процедуры, включает в себя особые компоненты, восстанавливающие дерму головы. Кроме того, они активно стимулируют рост новых волос. В составе таких средств есть витамины и прочие питательные вещества, которые подпитывают луковицы», — пояснила она, назвав наиболее полезные элементы: медь, магний, цинк, аминокислоты, ферменты и жирные кислоты.

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Кроме того, врач отметила, что исправить ситуацию может плазмотерапия, которая направлена на решение проблем облысения. «В рамках выполнения манипуляции подразумевается вливание человеку его же крови, но перед этим специально обработанной», — добавила Мирзоева.

Косметолог также порекомендовала использовать пилинги для головы, маски и бальзамы после мытья волос, а также специальные средства для ухода за сухими и ломкими кончиками.

Ранее в мае блогерша с никнеймом golabbeauty раскрыла дешевый способ восстановить поредевшие волосы. Девушка заявила, что делала массаж головы в течение 5-10 минут в день руками или бамбуковой расческой. Кроме того, она добавляла масло розмарина в шампунь, а также три раза в неделю наносила эфирное масло на кожу.

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Алина Гостева
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