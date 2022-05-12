Блогерша раскрыла дешевый способ восстановить поредевшие волосы

The Sun: TikTok-блогерша рассказала о восстановлении поредевших волос с помощью массажа

Блогерша с никнеймом golabbeauty раскрыла дешевый способ восстановить поредевшие волосы. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка призналась, что некоторое время назад ее локоны истончились, а кожа головы покрылась чешуйками и начала чесаться. По словам юзерши, она нашла способ исправить сложившуюся ситуацию. Так, героиня материала испробовала на себе трехступенчатый метод, с помощью которого ее волосы вновь стали здоровыми, объемными и густыми.

Блогерша заявила, что делала массаж головы в течение 5-10 минут в день руками или бамбуковой расческой. Кроме того, она добавляла масло розмарина в шампунь, а также три раза в неделю наносила эфирное масло на кожу. Помимо этого, девушка изменила свой рацион питания, включив в него больше белковых продуктов, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые блокируют дигидротестостерон — биологически более активную форму гормона тестостерона.

В апреле российский врач-дерматовенеролог и трихолог Наталья Петровская раскрыла способ остановить облысение у женщин. Специалист отметила, что в данном случае важную роль играет питание, поскольку неправильный рацион может быть причиной выпадения волос. Так, она посоветовала есть красное мясо, бобовые, рыбу, орехи и яйца, а также принимать витамины, предварительно проконсультировавшись с врачом.