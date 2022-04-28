Российский врач раскрыла способ остановить облысение у женщин

Трихолог Петровская посоветовала женщинам есть рыбу, чтобы остановить выпадение волос

Российский врач-дерматовенеролог и трихолог Наталья Петровская раскрыла способ остановить облысение у женщин. Комментарий эксперта приводит портал «Восточный округ».

Специалист отметила, что в данном случае важную роль играет питание, поскольку неправильный рацион может быть причиной выпадения волос. Так, она посоветовала есть красное мясо, бобовые, рыбу, орехи и яйца, а также принимать витамины, предварительно проконсультировавшись с врачом.

«Для пышной шевелюры нужно много веществ. В частности, это витамины группы В, С, D. Полезны для волос железо, цинк, фолиевая кислота, селен. Эти элементы можно взять как из пищи, так и из лекарственных препаратов», — подчеркнула Петровская.

Кроме того, по словам собеседницы издания, для профилактики облысения следует делать массаж головы и раз в неделю применять скраб перед мытьем локонов. Вдобавок медик порекомендовала минимизировать использование сухого шампуня, фена и горячей воды, а также реже носить тугие пучки и хвосты.

Помимо этого, трихолог объяснила, что у выходящей за рамки физиологической нормы потери волос может быть несколько причин. Например, в их числе интоксикация организма, перенесенная коронавирусная инфекция, стресс, а также прием сильнодействующих препаратов. «Чтобы понять, есть ли проблема, самостоятельно проведите тест натяжения. Возьмите в руки небольшую прядь из 50-60 волосков и нерезко потяните ее. Если в руках останется более шести волосков — значит, есть патология и стоит пойти к трихологу», — порекомендовала врач.

Ранее в апреле российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос. По словам медика, после трех-пяти лет отсутствия волос на голове на месте разрушенного фолликула образуется рубцовая ткань, поэтому восстановить волосяной покров будет невозможно даже при помощи специалиста.