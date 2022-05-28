Зеленский сообщил, что отказался от советов США «рыть окопы» за год до начала спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала NOS сообщил, что отказался от советов США «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации. Об этом сообщает РБК.

По его словам, такие меры вызвали бы панику в стране. «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — отметил он.

Зеленский добавил, что в настоящее время дефицит бюджета, который возник в марте, составляет как минимум пять миллиардов долларов. По мнению политика, если бы украинские власти действовали по-другому, экономики страны больше не было бы.

Ранее издание The American Conservative писало о том, что требования Зеленского к Евросоюзу об ускоренной интеграции на практике невыполнимы, подобной процедуры попросту не существует. Речь идет о просьбах политика принять страну в состав организации по «новой специальной схеме». Однако такое решение нарушило бы устоявшуюся практику на этот счет, особенно касательно приема балканских стран.