TAC назвал призыв Зеленского как можно скорее принять Украину в Евросоюз невыполнимым

Требования президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу об ускоренной интеграции на практике невыполнимы, подобной процедуры попросту не существует. Об этом пишут обозреватели американского издания The American Conservative.

Речь идет о просьбах политика принять страну в состав организации по «новой специальной схеме». Однако такое решение нарушило бы устоявшуюся практику на этот счет, особенно касательно приема балканских стран.

«Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — пишут журналисты.

Они подчеркнули, что ЕС — не благотворительная и не гуманитарная организация — любой стране требуется внедрить большое число реформ. Сомнения на счет способности Киева их реализовать, как подчеркивает издание, возникают не только у европейцев, но и американских властей.

«Евросоюз не должен снижать собственные стандарты. (…) Роль права заключается не в том, чтобы служить определенным политическим целям, а в поддержании внутреннего порядка», — отмечает The American Conservative.

Ранее сомнения насчет скорой интеграции Украины в ЕС высказал. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он заявил, что Киев вряд ли станет кандидатом на членство в организации в ближайшее время, а подобные обещания со стороны европейских партнеров можно объяснить эмоциями.