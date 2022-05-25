Нидерланды призвали Германию и Францию идти на уступки ради интересов ЕС

Нидерланды призвали Германию и Францию идти на уступки в своем внешнеполитическом курсе

Германии и Франции следует идти на уступки в своем внешнеполитическом курсе для соблюдения интересов Европейского союза (ЕС). С таким призывом к Берлину и Парижу на всемирном экономическом форуме в Давосе обратился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает ТАСС.

«Франция, Германия должны уступить свои позиции в том, что касается внешнеполитического курса, потому что если они будут отстаивать только свои позиции, ЕС будет сложно выступать единым фронтом. Считаю, что это самой большой вызов для нас», — пояснил он.

Однако Рютте отметил, что не призывает страны Евросоюза отказываться от своей политики. По его словам, государствам-членам ЕС лишь нужно лучше координировать общие усилия.

Премьер указал, что ЕС для становления настоящим геополитическим игроком необходимо «вкладывать больше средств в оборону и повысить расходы на эту сферу как минимум до двух процентов от ВВП». Рютте также уверен, что Евросоюзу следует укрепить внутренний рынок и принять меры по реформированию и либерализации экономики для полного раскрытия потенциала.

Ранее в парламенте Нидерландов премьер Рютте заявил, что Украина вряд ли станет кандидатом на членство в ЕС, а все подобные обещания со стороны европейских партнеров являются лишь «эмоциональным заявлением».

24 мая доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер выразил мнение, что лидеры Франции и Германии боятся потерять командные позиции в Европейском союзе (ЕС) с приходом Украины, поэтому Западная Европа затягивает решение о принятии страны в состав политического объединения.