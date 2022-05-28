Джонсон изменил министерский кодекс ради сохранения поста

Борис Джонсон изменил министерский кодекс, чтобы избежать отставки

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в изменении министерского кодекса, чтобы избежать отставки в преддверии нового расследования инцидента с вечеринкой во время локдауна. Об это сообщает The Guardian.

Джонсон столкнулся с критикой после того, как внес поправки в правила, ради сохранения поста. Он разъяснил, что министры не всегда должны уходить в отставку за нарушение кодекса поведения. В соответствии с новыми предписаниями они могут вместо этого извиниться или временно лишиться зарплаты.

Джонсон также запретил независимому руководителю по вопросам этики Кристоферу Гейдту проводить собственные расследования и переписал предисловие к министерскому кодексу, удалив все упоминания о честности, добросовестности, прозрачности и подотчетности.

Ранее в сеть были слиты новые фотографии с одной из «ковидных» вечеринок, на которых британский лидер распивает спиртное со своими сотрудниками в ноябре 2020 года, когда в стране действовали жесткие санитарные ограничения. В пресс-службе Джонсона заявили, что политик ушел через 15 минут после начала празднования, однако знакомые с ситуацией утверждают, что тот лично продолжал разливать напитки для тоста.