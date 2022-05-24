Слитые фото Бориса Джонсона с «ковидной» вечеринки возмутили британцев

Слитые с «ковидной» вечеринки Бориса Джонсона фото снова поставили его карьеру под угрозу

Слитые в сеть фотографии с одной из «ковидных» вечеринок, на которых британский премьер-министр Борис Джонсон выпивает со своими помощниками, возмутили британских политиков и снова поставили его политическую карьеру под угрозу. Об этом сообщает Daily Mail.

На просочившихся в сеть фотографиях премьер Великобритании произносит тосты в честь уходящего в отставку начальника отдела коммуникаций Ли Кейна. Это произошло 13 ноября 2020 года во время общенационального локдауна, когда общественные собрания были запрещены. Как заявили в пресс-службе Джонсона, премьер ушел уже через 15 минут после начала празднования, однако знакомые с ситуацией утверждают, что он лично продолжал разливать напитки для тоста.

Как заявили источники в правительстве, это «краткое» собрание не стоит приравнивать к вечеринке. «Он в костюме, у него с собой [министерская] красная коробка — он на работе, — он просто зашел попрощаться с давно работающим сотрудником, как сделал бы любой начальник. Это не вечеринка», — заявили они.

Скотленд-Ярд, в свою очередь, отказался объяснить, почему премьер-министр не был оштрафован за событие 13 ноября.

Из-за опубликованных фото вновь может вспыхнуть утихший было политический скандал вокруг фигуры Джонсона. Общественное недовольство обостряет еще и тот факт, что Джонсон, по некоторым сообщениям, тайно встретился с высокопоставленной госслужащей Сью Грей, которая также занимается расследованием «патигейта». Утверждается, что премьер уговаривал ее не публиковать отчет с результатами своего расследования.

19 мая стало известно, что полиция Лондона завершила расследование о нарушении карантина в правительственных зданиях в 2020 и 2021 годах. Всего было выписано 126 штрафов 83 правительственным чиновникам. Джонсон получил один штраф за празднование своего дня рождения на вечеринке с тортом в июне 2020 года.

«Патигейт» — скандал, разразившийся вокруг британского премьера и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году.