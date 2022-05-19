Скотленд-Ярд завершил расследование «патигейта»

Daily Mail: премьер Британии Борис Джонсон избежал наказания за «патигейт»

Скотленд-Ярд объявил о завершении расследования «патигейта» — нарушения коронавирусных ограничений в Великобритании в 2020 году. После установления всех обстоятельств произошедшего были оштрафованы 83 человека, однако премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри избежали наказания, сообщает Daily Mail.

В Скотленд-Ярде сообщили, что 35 мужчин получили в общей сложности 53 уведомления о штрафах, а 48 женщин — 73. Одному из участников ковидных вечеринок было выписано пять штрафов в общей сложности на сумму 3,2 тысячи фунтов стерлингов (253,5 тысячи рублей).

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер пока еще ждет заключения следствия о том, нарушила ли она коронавирусные ограничения, когда организовала вечеринку со своими помощниками после предвыборной кампании в апреле 2021 года. Министр финансов Риши Сунак между тем уже подтвердил, что был оштрафован на 50 фунтов стерлингов (3,9 тысячи рублей) за участие в праздновании дня рождения премьер-министра в 2020 году.

По словам пресс-секретаря британского премьера, Джонсон рад, что расследование наконец позади. Вместе с тем свой отчет еще не опубликовала высокопоставленная госслужащая Сью Грей, которая также занималась расследованием «патигейта».

В конце апреля Джонсон заявил, что «по-своему интерпретирует» события вокруг скандала о нарушении локдауна в 2020-м: он отказался считать это нарушением санитарных мер. Он также рассказал, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией по итогам расследования «патигейта».

«Патигейт» — скандал, разразившийся вокруг Бориса Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Этот факт вскрылся благодаря журналистскому расследованию, результаты которого были опубликованы в декабре 2021 года.