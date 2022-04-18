Джонсон оплатил штраф за «патигейт» и сосредоточился на Украине

Премьер Британии Джонсон отказался признать вину в нарушении карантина и уйти в отставку

Премьер Великобритании Борис Джонсон все еще «по-своему интерпретирует» события вокруг скандала о нарушении локдауна в 2020-м: он отказывается считать это нарушением санитарных мер и не собирается уходить в отставку, даже несмотря на общественное порицание. Об отказе Джонсона признать вину в нарушении карантина пишет газета The Times со ссылкой на источники в окружении премьера.

Политик заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией по итогам расследования «патигейта». Во время ближайшей встречи с членами британского парламента Джонсон собирается сосредоточиться на Украине, подчеркнув, что это более важный вопрос на повестке.

«Он будет делать акцент на своем тесном взаимодействии с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, на обновленном фокусе на борьбе с кризисом стоимости жизни и на предстоящем в четверг визите в Индию», — рассказал источник.

«Патигейтом» британские журналисты назвали скандал, разразившийся вокруг Бориса Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Этот факт вскрылся благодаря журналистскому расследованию, результаты которого были опубликованы в декабре 2021 года. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, но отказался уходить в отставку.