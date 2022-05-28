Минобороны заявило о планах ВСУ обстрелять территорию России

Мизинцев сообщил о планах ВСУ обстрелять территорию России и устроить провокацию в Сумах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются открыть огонь по территории России и взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить военных РФ в применении химического оружия. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, чье заявление опубликовано на сайте Минобороны России.

По словам Мизинцева, информация о таких планах была получена от пленных украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что силы ВСУ «планируют обстрелять приграничную территорию России» из жилого района города и спровоцировать российские войска на ответный удар, а затем взорвать емкости с химически опасными веществами.

Ранее 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР).