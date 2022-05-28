Кадыров заявил о взятии Северодонецка под контроль российских войск

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии Северодонецка под контроль войск России и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР).

«Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее - за три часа».

Ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исключает отход из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение.

До этого офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики взяли под контроль ключевой для ВСУ мост между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный способ прохода тяжелой техники ВСУ в этом районе.