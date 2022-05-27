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В ЛНР заявили о контроле над ключевым для ВСУ мостом в районе Северодонецка

Силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Силы Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком — единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения ЛНР и российская армия полностью отрезали ВСУ пути для отступления с территории региона. Он рассказал, что бои ведутся по периметру этих Лисичанска и Северодонецка, фактически украинские военные находятся в окружении.

24 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил о выдавливании украинских войск из Северодонецка. Он рассказал, что НМ ЛНР и ВС России продолжают продвигаться по микрорайонам города и вытесняют ВСУ «из жилых районов, переоборудованных в укрепленные».

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Алина Гончарова
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