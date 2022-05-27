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Украинская армия в Луганской области попала в окружение

Офицер Марочко заявил, что Народная милиция ЛНР отрезала все пути для отхода ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Луганской народной республики и российская армия полностью отрезали Вооруженным силам Украины (ВСУ) пути для отступления с территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Украинская армия по состоянию на 27 мая контролирует незначительную территорию в Луганской области, в том числе города Северодонецк и Лисичанск. Бои ведутся по периметру этих населенных пунктов, фактически военные находятся в окружении.

«Мы перерезали абсолютно все пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», — заявил Марочко.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили потерю контроля над городом Красный Лиман в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта открыло российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

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Алевтина Запольская
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