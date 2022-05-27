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ВСУ подтвердили потерю контроля над Красным Лиманом

Журналист Хауэр подтвердил потерю украинскими военными контроля над городом Красный Лиман

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили потерю города Красный Лиман в Краматорском районе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил канадский журналист Нил Хауэр.

«На лиманском фронте сегодня относительно тихо. [Украинские] военные на позиции за рекой подтверждают, что российские войска полностью контролируют город», — написал он.

Ранее в пятницу, 27 мая, штаб территориальный обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом.

О начале штурма города на севере ДНР говорил глава республики Денис Пушилин 24 мая. На следующий день сообщалось о взятии под контроль силами ДНР более половины территории Красного Лимана.

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Варвара Кошечкина
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