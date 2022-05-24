Пушилин сообщил о начале штурма Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пушилина, в настоящее время освобождены 28 населенных пунктов на севере республики. «Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») зашли в сам город», — сообщил он.

Глава ДНР подчеркнул, что более половины города уже находится под контролем российских военных и сил республик.

23 мая стало известно, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, боевые действия продолжаются в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе Донецкой области.

Ранее замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики не намерены заходить в Авдеевку. По его словам, подразделения Народной милиции планируют полностью блокировать населенный пункт.