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В ДНР решили блокировать город в Донбассе

Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР намерены блокировать Авдеевку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) не намерены заходить в Авдеевку. Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

По его словам, подразделения НМ ДНР планируют полностью блокировать Авдеевку и уже после этого разбираться с ситуацией в городе.

Как подчеркнул Басурин, одна из проблем с населенным пунктом заключается в том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут обстрелы с территории коксохимического завода по Донецку и Ясиноватой. Он также предположил, что украинские военные рассчитывают на то, что силы ДНР «ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты», нанося при этом удары по промышленной инфраструктуре предприятия.

23 мая замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана были возобновлены активные наступательные действия против ВСУ. Он отметил, что боевые действия сейчас также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледара на западе Донецкой области.

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Алевтина Запольская
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