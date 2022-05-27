В ДНР заявили об установлении полного контроля над Красным Лиманом

Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом под Краматорском

Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск установили полный контроль над городом Красный Лиман в Краматорском районе, заявил штаб территориальный обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.

О начале штурма Красного Лимана на севере ДНР заявлял глава республики Денис Пушилин 24 мая. На следующий день сообщалось о взятии под контроль силами ДНР более половины территории города.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович позднее допустил, что Вооруженные силы Украины отступили из города.