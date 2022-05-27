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В ДНР заявили об установлении полного контроля над Красным Лиманом

Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом под Краматорском
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск установили полный контроль над городом Красный Лиман в Краматорском районе, заявил штаб территориальный обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.

О начале штурма Красного Лимана на севере ДНР заявлял глава республики Денис Пушилин 24 мая. На следующий день сообщалось о взятии под контроль силами ДНР более половины территории города.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович позднее допустил, что Вооруженные силы Украины отступили из города.

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Антон Похиляк
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