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Офис Зеленского допустил потерю контроля над Лиманом

Советник главы офиса Зеленского Арестович допустил потерю контроля ВСУ над Лиманом

Фото: Pixabay

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, отступили из города Лиман в Донецкой области. Об этом сообщает РБК.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — рассказал о потере контроля Арестович. Он также указал на «возросший уровень оперативного управления и умений» российской армии.

23 мая замглавы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль ДНР. По словам политика, до установления полного контроля сил ДНР над Красным Лиманом остаются считаные дни.

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Марина Совина
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