Командование ВСУ не исключило отход из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Гайдай не исключил, что ВСУ рассмотрят отход из Северодонецка

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исключает отход из Северодонецка, написал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

«Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, придется отойти», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что силы республики взяли под контроль ключевой для ВСУ мост между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный способ прохода тяжелой техники ВСУ в этом районе.

Марочко также рассказал, что силы ЛНР и российская армия полностью отрезали украинским военным пути для отступления с территории региона. ВСУ фактически находятся в окружении, отметил он.