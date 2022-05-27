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Командование ВСУ не исключило отход из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Гайдай не исключил, что ВСУ рассмотрят отход из Северодонецка

Фото: Carlos Barria / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исключает отход из Северодонецка, написал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

«Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, придется отойти», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что силы республики взяли под контроль ключевой для ВСУ мост между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный способ прохода тяжелой техники ВСУ в этом районе.

Марочко также рассказал, что силы ЛНР и российская армия полностью отрезали украинским военным пути для отступления с территории региона. ВСУ фактически находятся в окружении, отметил он.

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Алина Гончарова
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