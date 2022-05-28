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Два россиянина пострадали при жесткой посадке самолета-амфибии

Транспортная прокуратура: двое пострадали при жесткой посадке самолета-амфибии в Тюмени

Фото: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета-амфибии СК-12 «Орион» на озере Мергень в Тюменской области. Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На водную гладь озера Мергень в Ишимском районе Тюменской области совершило жесткую посадку воздушное судно самолет-амфибия СК-12 "Орион" с 2 людьми на борту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя. Проводится проверка.

В феврале легкомоторный самолет Wilga 2000 совершил жесткую посадку на подмосковном аэродроме Торбеево. Пожар не начался после произошедшего. Пилот, который находился в кабине самолета, не пострадал. Wilga 2000 принадлежит российской авиакомпании S7 Airlines.

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Марина Совина
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