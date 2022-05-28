Путин подписал закон о штрафах за принудительную передачу личных данных

Президент России Владимир Путин одобрил введение штрафов за незаконный сбор личных данных

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 мая, подписал закон, предусматривающий штраф за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг. Как уточняет «Интерфакс», административная ответственность устанавливается при отказе заключать, исполнять, изменить или расторгнуть договор с потребителем в случае его отказа предоставить персональные данные.

Агентство указывает, что инициатива предусматривает ряд исключений. В частности, речь идет о случаях, когда предоставление личных данных обязательно или когда оно непосредственно связано с исполнением договора с потребителем.

Законом, который вступит в силу с 1 сентября 2022 года, устанавливается штраф для должностых лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических — в размере от 30 до 50 тысяч рублей.