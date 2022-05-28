FT узнала об угрозе закрытия сотен бассейнов в Великобритании из-за цен на свет

Financial Times: Британия рискует остаться без бассейнов из-за цен на электроэнергию

Самый популярный вид физической активности у британцев оказался под угрозой. Об этом сообщает Financial Times.

Как узнала газета, сотни бассейнов в Великобритании рискуют закрыться из-за долгов и энергетического кризиса. Проблемы у операторов начали возникать во время локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса, однако к этому добавился рост цен на свет. Издание отмечает, что в попытках сэкономить на энергозатратах фитнес-клубы снижают температуру воды в бассейнах, выключают свет и призывают пользователей сократить время принятия душа.

Однако владельцы плавательных бассейнов опасаются, что сектор может «рухнуть» в ближайшие шесть месяцев. Генеральный директор ассоциации UKActive Хью Эдвардс (Huw Edwards) объяснил это тем, что объявленный ранее пакет государственной помощи на деле мало чем может помочь бизнесу. Кроме того, он напомнил, что инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.

Отмечается, что ранее на этой неделе ассоциация опросила почти треть операторов общественных бассейнов страны. В ходе опроса 85 процентов респондентов заявили, что будут вынуждены сократить услуги в ближайшие полгода, в то время как 63 процента допустили сокращение персонала.

Ранее эксперты Daily Mail предрекли Британии сильнейший экономический шок с 1973 года из-за цен на нефть. Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Аналитики выразили мнение, что решение об отказе от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев.