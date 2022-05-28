Посол пожаловался на неонацистский символ у советского памятника в центре Вены

Посол Люблинский пожаловался на неонацистский символ у памятника советским воинам в Вене

Посол России в Австрии Дмитрий Люблинский пожаловался на «очередную выходку украинских радикалов», нарисовавших неонацистский символ у памятника советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене. Его слова приводят Известия.

Дипломат уточнил, что неизвестные нарисовали на стене у монумента символику полка «Азов», против членов которого в России возбуждены уголовные дела. Инцидент произошел 25 мая. Также отмечается, что до этого стена за мемориалом была окрашена в цвета украинского флага.

В связи с этим российская дипмиссия направила обращение в МИД Австрии. Люблинский подчеркнул, что в посольстве будут «внимательно следить за реакцией властей на это неонацистское "творчество"».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать очередной случай осквернения памятника советским солдатам в литовском поселке Неринга на Куршской косе. Тогда неизвестные облили памятник краской.