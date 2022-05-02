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СК заинтересовался осквернением памятника советским солдатам в Литве

Глава СК Бастрыкин поручил выяснить причины осквернения советского памятника в Литве

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать очередной случай осквернения памятника советским солдатам в Литве. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что по схожим фактам осквернения памятников в Литве Россия расследует уже десять уголовных дел.

Случай, которым заинтересовался СК России, произошел в поселке Неринга на Куршской косе. Неизвестные облили памятник краской.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмотанного пленкой памятника танкистам в польском Гданьске. В Следственном комитете назвали этот факт осквернением памятника, заявив, что подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти.

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Анна Щербакова
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