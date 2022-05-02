В Литве осквернили памятник советским солдатам

Полиция Литвы сообщила об осквернении памятника советским солдатам в Неринге

Неизвестные осквернили памятник советским воинам в литовском городе Неринга. Об этом сообщает РИА Новости.

Об осквернении памятника советским солдатам стало известно 1 мая около 17:00. «В Неринге на улице Алкснинес замечено, что мемориальная скульптура погибшим советским военным забросана емкостями с жидкостью красного цвета», — говорится в сообщении местной полиции. Уточняется, что прибывшие на место работники пожарной службы отмыли памятник.

На кладбище, расположенном на Куршской косе, захоронены семь Героев Советского Союза. Они воевали в составе 113-го стрелкового полка 16-й Литовской дивизии. 28 января 1945 года воины первыми переправились с материка на косу и удерживали позиции до прихода основной группы сил.

Журналисты издания «Sputnik Литва» заявили, что количество случаев вандализма по отношению к советским памятникам увеличилось после начала российской спецоперации на Украине. По оценке авторов, случаи осквернения памятников происходят по несколько раз в неделю.

В конце апреля литовская полиция сообщила о случае осквернения памятника советским солдатам на мемориальном кладбище в поселке Жалейи. Монумент был залит краской синего и желтого цветов.