Продюсер Пригожин поддержал идею Шукшиной заменить ток-шоу на патриотические передачи

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал идею российской актрисы Марии Шукшиной заменить ток-шоу на патриотические передачи. Об этом сообщает Пятый канал.

По его мнению, сегодня представленный на российском телевидении формат показывает потерю национальной культуры. «Грязное белье в эфире телеканалов, конечно, кошмар. Безобразие. Это дает рейтинги, дает цифры, гавканье на телеканалах. Сидят в ток-шоу, кости перемывают», — заявил он.

Пригожин считает, что необходимо заняться воспитанием общества. При этом он отметил, что не стоит подходить к этому вопросу излишне радикально. «Мы всегда воспитывались на добре, когда в России даже показывали индийские фильмы или итальянские — мы воспитывались на добре», — сказал он.

Ранее Шукшина призвала закрыть развлекательные ток-шоу и заменить их на патриотические передачи. Артистка считает, что развлекательный контент на телевидении нацелен на разрушение духовно-нравственных ценностей, дискредитацию института семьи и пропаганду «западных отношений в семье».