Avia.pro: Турция нанесла 250 ударов по позициям курдов в Сирии

Турция за двое суток с начала турецкой военной операции на севере Сирии нанесла по позициям курдов 250 ударов. Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на источники.

Уточняется, что большая часть ударов нанесена с помощью артиллерии при корректировке с беспилотников. При этом наземное продвижение войск пока не началось. По информации собеседников агентства, активная фаза операции начнется в течение 48 часов, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Ранее сообщалось, что турецкие танки замечены в районе сирийского Манбиджа. В составе конвоя находилось не менее 56 танков, а также 11 ракетных систем залпового огня (РСЗО) и десятки грузовиков с личным составом и боеприпасами. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», Вооруженные силы Турции планируют начать операцию против курдских военизированных формирований для создания «зоны безопасности».

